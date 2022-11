Petistas do Rio pretendem levar líder comunitário René Silva para Secretaria Nacional da Juventude

Apoie o 247

Agenda do Poder - Petistas do Rio iniciaram movimentação nesta semana pela escolha do líder comunitário Rene Silva, do Complexo do Alemão, para a Secretaria Nacional da Juventude. A informação é do blog de Lauro Jardim, no Globo.

Rene tem 29 anos, é fundador do jornal “Voz das Comunidades” e, na campanha eleitoral, foi chamado de “chefe do tráfico” por Jair Bolsonaro.

Os petistas que trabalham para levar Rene à Secretaria Nacional da Juventude receiam que a militância do partido crie uma fila de candidatos ao cargo.

A secretaria foi criada por Lula no primeiro mandato e vinculada à Presidência. No Governo Bolsonaro está vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, até recentemente comandado por Damares Alves.

