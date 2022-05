Petistas querem que Lula faça "carta aos evangélicos" para se aproximar do segmento

Aliados do ex-presidente se preocupam com o crescimento de Bolsonaro dentre os evangélicos e defendem que Lula faça mais movimentos a este eleitorado edit

247 - De olho no eleitorado evangélico, predominantemente simpático a Jair Bolsonaro (PL), a cúpula do PT no Rio de Janeiro propõe que o ex-presidente Lula (PT) faça uma "carta aos evangélicos", como forma de tentar se aproximar deste segmento, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Os petistas do Rio veem como essencial, de acordo com a colunista, que Lula conquiste apoio dos evangélicos para ampliar seus votos no estado. Pesquisa Ipec (BR-04025/2022) divulgada nesta segunda-feira (23) mostra que Lula tem 46% das intenções de voto no Rio, seguido por Bolsonaro, com 31%.

Os aliados de Lula também propõem um novo encontro entre o ex-presidente e o bispo Manoel Ferreira, líder da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores igrejas evangélicas do país e que reúne apoiadores políticos de Bolsonaro, como os deputados Otoni de Paula (MDB-RJ) e Cezinha Madureira (PSD-SP).

