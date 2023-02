Petrobrás apoia vítimas da forte chuva no litoral paulista

Apoie o 247

ICL

Agência Petrobrás - A Petrobrás se solidariza com as famílias das vítimas das fortes chuvas ocorridas no litoral de São Paulo no último domingo (19). A companhia está monitorando a situação de calamidade na região e disponibilizando, por meio de sua subsidiária Transpetro, recursos de contingência, como maquinário e equipes para apoio às operações de socorro. Estão em andamento ações de doação de cestas básicas, colchões, material de limpeza, fraldas e itens de suprimento para a comunidade.



O Terminal de São Sebastião também está servindo de ponto de apoio à Polícia Militar, Defesa Civil e autoridades para o sobrevoo de reconhecimento das áreas afetadas. Além da utilização do heliponto da empresa, a Transpetro disponibiliza QAV (combustível de aviação) para abastecimento das aeronaves que atuam na emergência.



As operações da companhia não foram afetadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.