Vídeo: Petrobras corta energia e água de andar onde trabalhadores ocupam sala

247 - A diretoria da Petrobras cortou água e energia do andar onde petroleiros ocupam uma sala de reuniões há mais de 24 horas, desde 15h desta sexta-feira 31, com o objetivo de abrir um canal de comunicação com a empresa e reivindicar que sejam suspensas demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen).

A Petrobras chegou a ingressar com liminar para retirar os trabalhadores do local, mas teve o pedido negado. A juíza que indeferiu o pedido para tornar ilegal a ocupação da sede afirmou no despacho que a mobilização dos petroleiros “é um sinal de resistência, próprio do jogo democrático”.

Segundo a FUP, as demissões na Fafen afetarão mais de mil famílias. Os petroleiros também querem o estabelecimento de negociação com a empresa para cumprimento de Acordo Coletivo de Trabalho e “suspensão imediata das medidas unilaterais tomadas pela gestão e que estão afetando a vida de milhares de trabalhadores”. A greve é por tempo indeterminado.

⚠️ Petroleiros estão há + de 24h em uma sala da sede da Petrobras, aguardando a abertura de um canal de negociação com a empresa.



⚠️ A gestão cortou a energia e a água do andar, ingressou com liminar para retirar os trabalhadores, mas teve o pedido negado. #GreveDosPetroleiros pic.twitter.com/by1YZ7UbSb — Federação Única dos Petroleiros (@FUP_Brasil) February 1, 2020