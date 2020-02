Petroleiros ampliam greve com adesão de trabalhadores da P-57, no Espírito Santo

"O desembarque da P-57, no ES, ocorreu na tarde desta quinta. Temos agora 114 unidades na greve. Seguimos juntos, na luta para reverter as demissões", enfatizou a FUP edit

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que a greve da categoria se ampliou com a adesão dos trabalhadores da Plataforma 57, no Espírito Santo.

"Petroleiros de mais uma plataforma do pré-sal se somam à greve da categoria. O desembarque da P-57, no ES, ocorreu na tarde desta quinta. Temos agora 114 unidades na greve. Seguimos juntos, na luta para reverter as demissões na Fafen-PR", enfatizou a entidade.

Após decisão do ministro Dias Toffoli, a Petrobras começou a descontar o salário dos trabalhadores que aderiram à greve nacional dos petroleiros. De acordo com um documento interno da empresa obtido pela Reuters, uma parte do salário foi descontado no adiantamento que foi pago no dia 10.

Mais uma emocionada adesão à greve, agora com os companheiros da P-57. A greve está cada vez mais forte em todo o país. Somos de Luta! Parabéns a todos pelo entendimento da união de todos nesse momento tão importante para a categoria e para o Brasil. #PetroleirosPeloBrasil pic.twitter.com/u7F44cspeo — Sindipetro-ES (@sindipetro_es) February 13, 2020