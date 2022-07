Petroleiros podem entrar em greve a qualquer momento contra a venda de refinaria em Betim (MG)

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Para denunciar o processo de venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, petroleiros de Minas Gerais estão em estado de greve, desde a sexta-feira (8).

Com a deliberação, a categoria pode paralisar suas atividades a qualquer momento, caso da gestão da Petrobrss, nomeada pelo governo de Jair Bolsonaro, insista na privatização da refinaria.

Alexandre Finamori, coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro), denuncia ainda que não há transparência no processo de venda da Regap, nem diálogo com os trabalhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossa greve é para discutir todos os reflexos da entrega a ‘preço de banana’ da única refinaria de Minas Gerais. Queremos alertar a sociedade para os prejuízos que essa privatização vai trazer ao povo mineiro”, explica Alexandre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A categoria avalia que um dos impactos negativos à população, caso se efetive a venda da refinaria, será o aumento dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.

Como um exemplo a não ser seguido, os petroleiros apontam a antiga Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde, na Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a venda da RLAM, no final do ano passado, pela metade do preço estipulado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), a população baiana passou a pagar a gasolina mais cara do Brasil.

Defesa da Regap é nacional

Além do estado de greve, os trabalhadores da Regap definiram um calendário de mobilizações contra a venda da refinaria.

Nesta sexta-feira (15), às 10h, a categoria participa de uma audiência pública, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o objetivo de ampliar a denúncia contra a venda da Regap, petroleiros de todo Brasil fazem manifestações na próxima segunda-feira (18). Em Minas Gerais, o ato será em frente à refinaria, às 7h.

“Nós faremos um ato aqui. Porém, os petroleiros dos outros estados também farão ações de diálogo em seus postos de trabalho para denunciar a venda da Regap”, conclui Finamori.

Estado de greve também é nacional

Sindicatos filiados à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e à Federação Única dos Petroleiros (FUP) anunciaram na segunda-feira (11) que a categoria petroleira de todo o Brasil aprovou indicativo de greve.

Os trabalhadores irão parar suas atividades se o governo federal apresentar alguma proposta de privatização da Petrobras.

"A FUP vem alertando que, se o governo e o Congresso Nacional derem andamento a qualquer proposta de privatização da Petrobrás, o país enfrentará a maior greve da história", afirmou o coordenador-geral da entidade, Deyvid Bacelar, ao Brasil de Fato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE