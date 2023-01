Petroleiros realizam manifestação na Reduc contra o golpe

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindipetro Caxias realizou nesta quarta-feira (11), na Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), uma assembleia e um ato em conjunto com centrais sindicais, movimentos sociais e organizações estudantis em resposta às ameaças de fechamento do abastecimento das refinarias.

Cerca de 200 trabalhadores e representantes sindicais dos petroleiros de diferentes estados marcaram presença na manifestação em repúdio às ações golpistas e às iniciativas terroristas de bolsonaristas que visam a barbárie nas refinarias e distribuidoras de combustíveis.

Em votação unânime, petroleiros presentes na Reduc aprovaram manifesto elaborado pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) em defesa da democracia. Em todo o Brasil foram realizados atos e assembleias nesta quarta pela manhã em bases petroleiras, como forma de reforço à proteção das refinarias, ameaçadas pelos terroristas.

O presidente do Sindipetro Caxias, Marcello Bernardo, alertou que é imprescindível a continuidade de ações integradas como a manifestação de segunda-feira na Cinelândia e o acionamento da segurança pública feita pelo sindicato. “As ações de reivindicação das Federações e entidades sindicais petroleiras visam garantir a integridade dos petroleiros e da sociedade brasileira, porque o trabalho feito nas refinarias contém riscos que demandam cuidados para garantir a segurança, tanto dos trabalhadores, quanto da comunidade que reside nos bairros próximos”.

Desde segunda-feira (9), a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal seguem realizando policiamento nas unidades da Petrobrás em Duque de Caxias, que segue sem incidentes golpistas. O sindicato está monitorando a situação em conjunto com a vigilância da companhia e marcará presença na portaria da Reduc ao longo dos próximos dias realizando assembleias em todos os grupos de turno.

A principal reivindicação levantada pelos manifestantes é de que não haja nenhum tipo de anistia aos envolvidos na invasão presenciada na praça dos Três Poderes neste domingo (8), em Brasília. O pedido de demissão do ministro da Defesa, José Múcio, esteve presente também em diversas falas ao longo do protesto.

Diante do risco de novas ações de grupos fascistas na BR-040, Bernardo afirmou que o Sindipetro continua em contato com a Petrobrás para que a empresa garanta o monitoramento do entorno da refinaria. “A força policial se mostrou conivente em Brasília e não queremos que isso aconteça aqui em Caxias. A derrota do Bolsonaro não é a derrota do bolsonarismo, que insiste com aspirações autoritárias. O ato na Cinelândia nesta segunda-feira provou que os brasileiros que defendem a democracia têm a capacidade de organização rápida e efetiva.”, reforçou Marcello Bernardo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.