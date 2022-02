Petrópolis: além do luto por parentes, lojistas correm risco de falir

Lojistas dizem que será difícil reerguer os estabelecimentos após as chuvas. Fecomércio aponta prejuízo de R$ 78 milhões na região edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - No principal polo comercial de vestuários da Região Serrana do Rio, a Rua Teresa, em Petrópolis, Luciane Ramos, de 49 anos, perdeu parte de seu salão de beleza, construído há 12 anos.

Durante a forte chuva que atingiu a cidade imperial na última terça-feira (15), a via acabou fortemente castigada pela enxurrada que, segundo relatos, começou no morro da Rua 24 de Maio, localizado na parte de trás da Rua Teresa. Após uma barreira cair na região, a água desceu por escadarias que ligam o local à comunidade.

Luciane é dona do estabelecimento, que tem três andares, e diz nunca ter presenciado nada semelhante. Por volta das 17h, a água desceu “numa velocidade muito grande, como se fosse uma cachoeira”. Segundo ela, a pressão entortou portões e grades do prédio onde fica seu negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando não teve mais vazão para a rua de baixo, foi entrando nas lojas. Tudo em fração de segundos”, contou ao Metrópoles. “Foi muito surreal! A gente saiu correndo para o terceiro andar do prédio, porque era o único que não havia sido atingido.”

O estrago no primeiro andar, onde fica um espaço de estética, ainda não pôde ser contabilizado, já que o acesso está impedido devido a cerca de 40 centímetros de lama acumulada. No segundo piso, Luciane diz que, após uma grande limpeza, o único reparo necessário é a troca do piso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seu Genis Valentim, 58, é o zelador do prédio comercial, além de morador da Rua 24 de Maio. “Foi uma cena horrível, a água vinha levando tudo. Os carros saíram pelas ruas, foram levados pela água. Era muita água. A sensação foi de completa impotência”, contou.

“Perdi 70% da loja”

Dono de um minimercado na região central de Petrópolis há cerca de 16 anos, Guilherme Ivo, 51, conta que a água no local subiu em poucos minutos, e atingiu 1,5 metro de altura. “Já passei por cinco enchentes aqui, essa foi a pior de todas. Fora essa, a outra mais forte tinha dado meio metro de água na loja só”, disse o comerciante ao Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: