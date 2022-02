Petrópolis, arrasada pelas chuvas, gasta mais com publicidade do que com prevenção contra deslizamentos

Para iluminar a cidade no Natal em 2021 e fazer propaganda, a prefeitura local gastou mais que o dobro do que em obras para conter deslizamentos de terra edit

247 - Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, propensa a sofrer com chuvas e deslizamentos de terra por sua geografia, contabiliza 120 mortes - número que pode e deve crescer - por conta dos temporais dos últimos dias. Levantamento feito pelo UOL mostra que a prefeitura da cidade, em 2021, aplicou mais dinheiro em publicidade do que em ações para a contenção de encostas.

Dados do Portal da Transparência mostram que a Prefeitura de Petrópolis utilizou R$ 2,107 milhões em 2021 para obras contra deslizamentos de terra, ao passo que foram R$ 4,426 milhões para fazer propaganda.

Somente para a iluminação da cidade em alusão ao Natal foram gastos R$ 1,105 milhão.

O Portal da Transparência mostra valores reservados pela gestão municipal para os devidos fins, mas não se diz se os recursos foram efetivamente gastos.

