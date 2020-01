Petrópolis se mobiliza para limpeza da cidade depois de temporal

Por Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil - A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, divulgou um balanço dos estragos provocados pelo temporal que atingiu a cidade no final da tarde desta quinta-feira (2). A prefeitura mobilizou mais de 110 funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) que estão fazendo a retirada de lixo, raspagem de lama e lavagem em locais como a Rua Silva Jardim, Praça da Inconfidência, Prudente Aguiar, Paulo Barbosa, Coronel Veiga e rodovia Washington Luiz.

De acordo com o prefeito Bernardo Rossi “a prioridade é retomar a normalidade o quanto antes. Nosso efetivo com homens da Comdep, Defesa Civil, Secretarias de Obras, Assistência Social e Ordem Pública está trabalhando neste sentido, priorizando a limpeza e o atendimento dos moradores afetados pela chuva”, garantiu.

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias interditou seis apartamentos na Rua Vereador Carlos Canedo, em Pedro do Rio, devido ao rompimento de uma galeria de águas pluviais nos fundos da construção. Quatro famílias foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social. Um dono de imóvel está viajando e outro não foi localizado. A secretária de Assistência Social, Denise Quintella disse que “nossas equipes estão prontas para dar o suporte necessário aos moradores atingidos pelo temporal”.

A Defesa Civil está em estado de alerta por conta da previsão de mais chuva até o próximo sábado (4). Até agora, foram registradas 40 ocorrências pela Defesa Civil, mas todas sem gravidade ou vítimas. O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato disse que “todas as nossas equipes estão nas ruas atendendo as ocorrências registradas. A previsão é de mais chuva até sábado e que o contingente permanece de plantão 24h para realizar os atendimentos à população”, afirmou.

O presidente da Comdep, Wagner Silva disse que os trabalhos de limpeza vão entrar pela madrugada. “Vamos continuar noite adentro para retomar a normalidade no município. Estamos fazendo esse primeiro serviço agora a noite e amanhã vamos dar sequência seguindo as orientações da Defesa Civil, seja para remoção de barreiras ou outros serviços necessários”.

Em quatro horas, os pluviômetros da Defesa Civil marcaram quase 200 milímetros de chuva, quase sete vezes o previsto para o dia. As sirenes da Rua 24 de Maio (Rua Nova e Morro do Estado) foram acionadas às 17h05 e o ponto de apoio do bairro, que fica na Escola Municipal Augusto Meschick, permanece aberto para receber os moradores.

Também foi feita a limpeza da boca do túnel extravasor na Rua Souza Franco. A chuva arrastou galhos de árvore e folhagem que atrapalham o escoamento normal da água e pode causar transbordamentos. Quatro pessoas foram mobilizadas para o serviço de retirada manual do material que entupiu a entrada do sistema de drenagem.

O secretário de Obras, Ronaldo Medeiros, informou que uma equipe está trabalhando para retirar pedaços de asfalto que se desprenderam com a forte chuva nas ruas Monsenhor Bacelar e Fonseca Ramos. Esses locais receberão aplicação de asfalto novamente. Também houve serviços nas ruas Amaral Peixoto, Travessa Niterói e Napoleão Esteves para serviços de manutenção viária.

Outro local atendido foi a subida do Castelinho, que dá acesso às torres de telefonia, provedores de internet, emissoras de rádio e TV e outras empresas. A chuva prejudicou as condições do trecho, atrapalhando a passagem de veículos, e, por isso, uma retroescavadeira está fazendo a manutenção no local – o serviço usa ainda brita corrida para nivelar a pista e eliminar buracos.

Medeiros disse que “esse foi um trabalho para dar condições de passagem para as empresas que ficam instaladas no Castelinho, para que elas consigam manter os serviços normalmente para a população”.

Alteração de linhas de ônibus

As linhas de ônibus que atendem 11 ruas de Petrópolis estão com os itinerários alterados nesta sexta-feira (3) em consequência do temporal. A prefeitura trabalha na limpeza e manutenção desses locais para retomar a normalidade e circulação das linhas do transporte público urbano do município.