Pezão denuncia que sofreu violência na sua prisão: 6 armas apontadas para a cabeça

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi tirado de suas funções antes do fim do mandato por determinação do juiz federal Marcelo Bretas edit

Revista Fórum - O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), criticou os excessos promovidos contra ele em operação comandada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro em meio às investigações de suposta colaboração com o esquema de corrupção montado pelo ex-governador Sérgio Cabral (MDB). Em depoimento dado ao juiz federal Marcelo Bretas, ele condenou a “violência” da operação Boca de Lobo.

“Fui julgado, condenado e preso sem ter tido o direito de falar. Eu fui tirado do Palácio Laranjeiras de maneira violenta pela Polícia Federal. Faltavam 33 dias para o término do meu governo, depois de ter vivido a maior crise do estado e ter conseguido articular o único acordo de recuperação fiscal do país. De repente, acordo com seis fuzis e quatro pistolas apontados para a minha cabeça e da minha mulher”, afirmou em depoimento.

