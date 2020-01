PF aguarda perícia para concluir se houve homicídio em desastre de Brumadinho

Reuters - A Polícia Federal tem a expectativa de concluir até junho uma perícia que deverá apontar a causa da liquefação que levou ao rompimento de barragem da Vale em Brumadinho (MG), em um importante passo para determinar se houve homicídio doloso ou culposo no desastre, disse o delegado responsável pela investigação nesta quinta-feira.

Devido à alta complexidade da perícia, foi selada uma parceria com as Universidades de Barcelona e do Porto, viabilizada pelo Ministério Público Federal, para identificar as possíveis causas, disse o delegado Luiz Nogueira, em coletiva de imprensa sobre o caso em Belo Horizonte (MG), na capital mineira.

“Não é possível falar ainda em homicídio doloso ou culposo... Isso tudo ainda está sendo apurado e só será definido no fim das investigações”, disse Nogueira, que evitou dar um prazo para o fim das investigações.

Uma morte é qualificada como homicídio doloso quando há intenção, enquanto crime culposo pode decorrer de negligência, imprudência ou imperícia.

Dentre as hipóteses em estudo, o delegado citou fortes chuvas na região, falta de drenagem na barragem que entrou em colapso e até mesmo um conjunto de cerca de 150 sismos registrados ao longo de 2018 a um raio de até 150 quilômetros da unidade, incluindo alguns causados por explosões realizadas por empresas e abalos naturais.

O desastre, que ocorreu em 25 de janeiro do ano passado e deixou mais de 255 mortos, foi resultado da “liquefação estática” dos rejeitos dentro da estrutura, concluiu um painel de especialistas contratado pela assessoria jurídica externa da Vale para avaliar as causas técnicas do incidente.