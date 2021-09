PF apreende 155 kg de cocaína em meio a carga de açúcar no porto de Santos (vídeo)

De acordo a com PF, os policiais tiveram de cavar por aproximadamente 10 horas para encontrar as drogas que estavam espalhadas dentro da mercadoria edit

247 - Equipes da Polícia Federal apreenderam neste sábado (18) cerca de 155 quilos de cocaína escondidos em meio a um carregamento de açúcar no porto de Santos, no litoral paulista. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo a com PF, os policiais tiveram de cavar por aproximadamente 10 horas para encontrar as drogas que estavam espalhadas dentro da mercadoria, no interior de um navio graneleiro.

Realizada em ação conjunta com a Receita Federal, a apreensão da PF faz parte da operação Ágata Arco Sul-Sudeste, deflagrada pelo Ministério da Defesa. Segundo a Marinha, o objetivo dos esforços é o de ampliar "a integração entre ministérios, órgãos federais, estaduais e agências governamentais”.

Imagens divulgadas pela polícia mostram os agentes revirando com pás pilhas de açúcar em grãos para conseguir localizar três pacotes de entorpecentes.

POLÍCIA FEDERAL REALIZA APREENSÃO DE COCAÍNA NO PORTO DE SANTOS



POLÍCIA FEDERAL REALIZA APREENSÃO DE COCAÍNA NO PORTO DE SANTOS

SANTOS/SP - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, realizou neste sábado (18/09), a apreensão de cerca de 155 kg de cocaína em um dos terminais portuários do Porto de Santos.





