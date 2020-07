PF apura fraude no recebimento do auxílio emergencial em SP

A PF montou uma força-tarefa para investigar suspeitas de fraudes no recebimento do auxílio emergencial do governo federal por servidores e políticos em 44 municípios do interior de São Paulo edit

247 - 44 municípios do interior de São Paulo estariam fraudando o auxílio emergencial no Estado. Para investigar a possível ilicitude, a Polícia Federal montou uma força-tarefa, que pretende cruzar dados cadastrados no programa emergencial com as informações do poder público.

Segundo o portal UOL, prefeituras da região de Jales, a cerca de 580 quilômetros da capital paulista, deverão apresentar relatórios com CPFs e informações de servidores públicos da ativa e aposentados, agentes políticos, ocupantes de cargos de confiança e funcionários temporários, além de seus cônjuges e filhos maiores de idade dependentes.



