PF deflagra Operação Help, que mira desvio de recursos destinados à Saúde em São Paulo

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Help, que mira possíveis desvios de recursos públicos federais destinados à área da Saúde no estado de São Paulo. A ação tem o apoio da Superintendência Regional da Controladoria Geral da União e da Procuradoria Regional da República da 3ª Região.

Os agentes cumprem 29 mandados de busca e apreensão nas cidades de Pirajuí, Avaí, Ribeirão Pires, Diadema, São Caetano do Sul, Embu das Artes, São Bernardo do Campo, São Paulo e Santos. Também foram expedidas ordens de sequestro de bens dos investigados, de restrições societárias e de proibição de transferências de bens, informa o SBT.

De acordo com as investigações, há um esquema estruturado para criar e manter organizações sociais e empresas de fachada, com a utilização “laranjas” como sócios. "Ficou evidenciado que diversos empresários e seus familiares, com o apoio de outros indivíduos e suas empresas, se utilizavam de um sistema voltado para o superfaturamento e o desvio de valores destinados à Saúde Pública de unidades de atendimento médico e serviços de saúde do município de Pirajuí", disse a PF, que acredita que o esquema pode ter se alastrado para outras cidades.

Segundo apurações, Organizações Sociais movimentaram em São Paulo R$ 1,1 bilhão em dinheiro público, sendo mais de R$ 350 milhões em verbas federais.

Os investigadores poderão responder pelos crimes de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em licitações.

