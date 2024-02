PF e FAB prendem jovem com 6,5 kg cocaína no Aeroporto do Galeão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira (FAB) prenderam em flagrante um jovem brasileiro que transportava 6,5 quilos (kg) de cocaína, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

O preso, de 18 anos e natural de Guarulhos/SP, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Frankfurt, na Alemanha, antes de ir para Dublin, capital da Irlanda e cidade de residência do brasileiro.

continua após o anúncio

O detido foi encaminhado à Cadeia Pública José Frederico Marques. A ação ocorre no âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que é um trabalho de articulação coletiva entre PF, Forças Armadas e outros órgãos de segurança pública e fiscalização aeroportuária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: