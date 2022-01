PF encontra R$ 1,5 mi em dinheiro escondido na lataria de picape no RJ

Para encontrar o dinheiro, os policiais tiveram que arrancar o forro da carroceria do veículo. Montante seria de facção criminosa do Rio edit

Metrópoles - Pelo menos R$ 1,5 milhão em dinheiro foram apreendidos na lataria de uma caminhonete pela Polícia Federal na madrugada desta quinta-feira (6/1) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí (RJ), na região do Médio Paraíba.

Os agentes da Delegacia de Repressão a Drogas da PF apuraram que as cédulas pertenciam a uma facção criminosa. O montante teria saído de uma comunidade controlada por esta que seria a maior organização criminosa em atuação no estado do Rio de Janeiro.

Para encontrar o dinheiro, os policiais tiveram que arrancar o forro da carroceria do veículo. A ação faz parte da Missão Redentor, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ)

