PF faz operação contra corrupção em contrato do Ministério da Saúde No Rio

Operação apura a suspeita de irregularidades na contratação emergencial de serviços de engenharia, no valor de R$ 20 milhões, para a sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (27) uma operação visando investigar a suspeita de irregularidades na contratação emergencial de serviços de engenharia para a sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, a ação conta com a participação de vinte policiais federais que estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais do Rio de Janeiro e de Magé.

O valor do contrato sob suspeita é de cerca de R$ 20 milhões. Os investigados poderão pelos crimes de contratação direta ilegal e de frustração do caráter competitivo de licitação, com penas que podem chegar a 8 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

