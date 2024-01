PF faz operação contra fraudes em merenda escolar na região serrana do Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Farnel, que tem como alvo uma associação de produtores rurais suspeita de desviar recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis, nos municípios de Petrópolis e Areal.

Segundo a PF, a investigação revelou indícios de fraudes na entrega de alimentos destinados à merenda escolar por parte dos produtores associados. Representantes da associação teriam alterado planilhas entregues à prefeitura, inserindo informações falsas sobre valores, quantidade e qualidade dos produtos adquiridos dos agricultores. Além disso, há suspeitas de adulteração em Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP), documentos essenciais para que os agricultores familiares possam acessar os recursos vinculados ao PNAE.

O objetivo da Operação Farnel é fortalecer o conjunto de provas já existente, buscando coletar mais elementos que possam determinar o montante total dos valores desviados e revelar se houve participação de servidores públicos na fraude.

Os envolvidos na investigação poderão responder, de acordo com suas responsabilidades, por crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e irregularidades em processos licitatórios.

