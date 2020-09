PF faz operação contra fraudes em saques do auxílio emergencial em SP

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira, cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, no âmbito da Operação Parasitas, contra saques indevidos do auxílio emergencial. Os crimes eram cometidos por uma associação criminosa que atuava há cerca de quatro anos contra diversos programas sociais edit

247 - A Polícia Federal (PF) de São Paulo cumpre, na manhã desta terça-feira (8), cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, no âmbito da Operação Parasitas, contra fraudes relativas a saques indevidos no auxílio emergencial. A reportagem é do portal G1.

Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. Segundo a PF, os crimes eram cometidos por uma associação criminosa que atuava há cerca de quatro anos em fraudes contra diversos programas sociais. A associação criminosa teria se apropriado de pelo menos 45 auxílios emergenciais, de acordo com a investigação, acrescenta a reportagem.

Os investigados podem responder por furto qualificado e associação criminosa, com até 11 anos de prisão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.