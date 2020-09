PF faz operação contra pornografia infantil e estupro de vulneráveis em SP

247 - A Polícia Federal (PF) de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) uma fase da operação Desvelado, que tem cooperação com a Interpol em Lyon, na França, contra pornografia infantil e estupro de vulneráveis. A reportagem é do portal G1.

O alvo da operação é um brasileiro suspeito de criar e manter um dos maiores fóruns em língua portuguesa de pornografia infantil na deep web, invisível em mecanismos de buscas. São cumpridos um mandado de busca e apreensão e um de prisão.

Um homem de cerca de 50 anos que mora em Araçatuba, no interior de São Paulo, publicava fotos e vídeos estuprando diversas vítimas, além de disponibilizar as gravações para usuários do mundo inteiro, acrescenta a reportagem.

Uma grande quantidade de materiais de pornografia infantil foi apreendida na casa do suspeito.

As idades das meninas variavam entre os 5 e os 12 anos. Sua filha está na lista das prováveis vítimas, acrescenta a reportagem.

