PF indicia Andrea Neves por obstrução da Justiça após recebimento de informações sigilosas

De acordo com a PF, Andrea Neves, irmã do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), recebia documentos da corporação obtidos pelo advogado Carlos Alberto Arges e tentava impedir ou embaraçar investigações

247 - A Polícia Federal indiciou Andrea Neves por crimes como corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de Justiça. Ela é irmã do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), um dos arquitetos do golpe contra Dilma Rousseff em 2016 e delatado em várias ocasiões na Operação Lava Jato. Também foram indiciados dois escrivães da corporação, dois advogados e o empresário Pedro Lourenço.

De acordo com o inquérito da PF, Lourenço recebia informações sigilosas de investigações da corporação a partir de conversas com o advogado Ildeu da Cunha Pereira, que morreu em fevereiro deste ano. Andrea Neves recebia documentos da corporação obtidos pelo advogado Carlos Alberto Arges. Os escrivães Márcio Antônio Marra e Paulo Bessa atuavam nos vazamentos.

Com informações sigilosas, Andrea e Lourenço impediam ou embaraçavam investigações relacionadas a organizações criminosas em que estavam envolvidos ou nas quais tinham interesse direto, segundo o inquérito da PF.

"As informações obtidas foram utilizadas para embaraçar investigações que envolvem organizações criminosas e para captação de clientes por parte dos advogados, eis que o conhecimento privilegiado demonstrava forte influência no âmbito da Polícia Federal de Minas Gerais", mostra trecho do inquérito.

