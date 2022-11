PF investiga autorizações do governo Zema para atividades de mineração na Serra do Curral

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) está investigando a concessão e manutenção de autorizações do Governo de Minas Gerais, comandado por Romeu Zema (Novo), pela suspeita do descumprimento de regras ambientais necessárias à concessão e manutenção de autorizações do Governo de Minas Gerais, comandado por Romeu Zema (Novo), a mineradoras para operarem na região da Serra do Curral, próxima de Belo Horizonte.

De acordo com a Folha de S. Paulo, um laudo da PF “aponta que as permissões obtidas pelas mineradoras Gute Sicht e Fleurs Global para as operações deveriam ter seguido critérios mais rigorosos que os exigidos pelo governo para as empresas”.

"Os tempos observados entre o requerimento de lavra e a concessão de lavra ou entre [protocolar o pedido para] a licença ambiental e a concessão de lavra, outorgada pela ANM [Agência Nacional de Mineração], foram menores do que aqueles observados para projetos similares, muito deste resultado alcançado em razão da inobservância das práticas ambientais consagradas no setor mineral", diz um trecho do laudo pericial.

Em nota, a Semad nega a existência de irregularidades e afirma “que conduz a análise dos processos de licenciamento, assim como as demais atividades a ela inerentes, com extrema responsabilidade, buscando a melhor técnica e sempre com observância às normas vigentes e aplicáveis".

"Os processos de licenciamento ambiental são sempre conduzidos com transparência e seguindo os ritos determinados pelas normas", diz um outro trecho do texto.

