PF investiga possível vínculo entre assassinato de Marielle e disputa de terras no Rio

247 - A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação que explora uma possível conexão entre o assassinato da vereadora Marielle Franco e uma disputa de terras na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são da CNN Brasil.

Com base em depoimentos colhidos, incluindo aqueles fornecidos por indivíduos ligados ao homicídio, as autoridades estão explorando a teoria de que o ativismo da vereadora em favor da habitação para comunidades carentes possa ter desempenhado um papel no assassinato.

Segundo informações de agentes encarregados do caso, havia uma contenda em curso relacionada à regularização de um condomínio, e Marielle estava ativamente envolvida em promover a classificação da área como de interesse social.

A suspeita que está sendo investigada é de que o mandante do assassinato pudesse ter interesses comerciais e estivesse buscando evitar que o poder público impedisse a construção de residências de alto padrão na região.

