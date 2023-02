PF prende dono de lojas de armas no Rio e apreende 68 fuzis

De acordo com a Polícia Federal, lojas que tiveram suspensa a autorização de vender armas continuavam com revólveres à disposição para serem comprados por clientes edit

247 - Policiais federais prenderam nesta quarta-feira (15) o dono de um lojas de armas e três funcionários dele no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). Foram apreendidas 80 armas, entre elas 68 fuzis, 204 carregadores e munição de revólver. A ação foi realizada em conjunto com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro.

De acordo com a PF, lojas que tiveram suspensa a autorização de vender armas continuavam com revólveres à disposição para serem comprados por clientes.

Os responsáveis pelas lojas podem ser enquadrados em três crimes. Um deles é o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, com pena prevista para 12 anos de prisão. O outro é a posse ilegal de armas de fogo, munição e acessório de uso restrito (seis anos de detenção). O terceiro é a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (três anos).

Armas e munições ilegais apreendidas hoje no Rio. Para onde iria esse arsenal ?

Estamos combatendo as organizações criminosas, de todos os tipos, todos os dias. pic.twitter.com/IcFut31csQ — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 15, 2023

