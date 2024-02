PF prende homem com 5kg de cocaína a bordo de navio de cruzeiro no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem transportando aproximadamente 5kg de cocaína em um navio de cruzeiro na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, emitido pela 1ª Vara Federal de Ilhéus (BA), onde o suspeito tinha uma comparsa já detida anteriormente com uma grande quantidade de drogas.

Segundo a PF, o suspeito foi preso a bordo de um navio proveniente de Ilhéus e sua captura foi realizada pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM/RJ) no momento da atracação na Baía de Guanabara. O mandado de prisão preventiva foi expedido durante o trajeto do navio, após a prisão da mulher apontada como comparsa.

continua após o anúncio

A ação da PF faz parte da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), em vigor desde 6 de novembro e com prazo de duração até o dia 3 de maio, que que está ocorrendo nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, assim como nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: