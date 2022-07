PF prende suspeito de ter jogado bomba contra consulado da China no Rio

Apoie o 247

Agência Brasil China- Na manhã desta última terça (19), foi preso em Botafogo (Rio de Janeiro) o homem suspeito de ser o terrorista por trás do atentado a bomba contra o Consulado Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro. O crime ocorreu em setembro de 2021.

Segundo informações divulgadas pela comunicação social da PFRJ, a operação batizada de “Muralha”, teve como objetivo cumprir dois mandados de busca em apreensão nos endereços do suspeito de terrorismo.

Com apoio de Apollo, o cão farejador da PF, os policiais federais encontraram cerca de 50kg de cocaína, bem como a quantia aproximada de 375 mil reais, distribuídos entre R$362 mil, €1.405 e US$899. Os flagrantes foram encontrados em outro endereço do preso também na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras.

O suspeito, que ainda não teve seu nome revelado, foi então encaminhado à superintendência da PF no Rio de Janeiro.

Relembre o crime

O crime, para o qual resultou a operação, aconteceu ano passado. Na noite do dia 16 de setembro de 2021, câmeras de segurança do Consulado da China no RJ, localizado em Botafogo, flagraram um homem de boné, máscara e casaco pretos arremessando uma artefato explosivo por cima do muro da instituição.

O fato repercutiu em todo o mundo devido à onda de ofensas registrada nas redes sociais contra o antigo embaixador da China no Brasil, sr. Yang Wanming, que antecedeu o atentado. Na ocasião, perfis de supostos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ameaçavam o embaixador e pregavam a invasão e depredação das instalações do corpo diplomático chinês no Brasil.

