PF resgata 19 paraguaios em situação semelhante à escravidão

247 - Policiais federais fecharam nesta segunda-feira (20) uma fábrica clandestina de cigarros no municípíode Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense (RJ) e resgatou 19 trabalhadores paraguaios em situação parecida com escravidão. Os trabalhadores estavam na própria fábrica. De acordo com os investigadores, as vítimas contaram aos agentes que trabalhavam 12 horas por dia, sete dias por semana, sem descanso semanal nem salário.

De acordo com o delegado Felipe Montes, os trabalhadores "conviviam em meio a esgoto". "Alojamento, alimentação, tudo era feito dentro das instalações da fábrica. Conviviam com animais, cães", disse, conforme relato do Jornal Nacional.

Os paraguaios vieram com a promessa de trabalhar na produção de roupas, ganhando R$ 3 mil por mês.

