PF tentou justificar vazamento de caso Queiroz a Bolsonaro com ofícios à Alerj

247 - No encerramento do primeiro inquérito sobre suspeitas de vazamentos do caso Queiroz para a família de Jair Bolsonaro, no ano passado, a Polícia Federal tentou passar a versão de que ofícios de agendamento de depoimentos enviados à Assembleia do Rio poderiam ter alertado deputados estaduais de que havia uma investigação em andamento.

"De acordo com essa hipótese, tendo em vista que Jair Bolsonaro disputava candidatura à presidência e seu filho Flávio, ao Senado, é razoável supor que, tendo conhecimento das medidas que estavam sendo tomadas, providenciassem o afastamento e/ou exoneração dos assessores sobre os quais pairasse qualquer tipo de dúvida acerca de idoneidade e conduta”, consta no relatório.

Mas no inquérito da rachadinha, não há nenhum documento enviado antes da operação Furna da Onça ir para as ruas. Envolvidos na investigação também negam que a suposição relatada faça sentido.

O inquérito foi aberto a pedido de parlamentares do PT diante do fato de que Jair e seu filho Flávio exoneraram assessores que apareceram em relatórios do Coaf antes da deflagração da operação.

A investigação foi reaberta no mês passado, após entrevista do empresário Paulo Marinho à Folha de S.Paulo, destaca o Painel.

