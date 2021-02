PGR pede abertura de inquérito para apurar possível desacato de Daniel Silveira a agente do IML

No IML, Daniel Silveira se recusou a colocar máscara de proteção contra o coronavírus e bateu boca com uma agente que pedia o uso do equipamento edit

247 - O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu nesta sexta-feira (19) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para apurar possível desacato na conduta do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) com uma agente do Instituto Médico Legal (IML) no Rio de Janeiro.

Silveira foi gravado se recusando a colocar máscara de proteção contra o coronavírus dentro do IML, mesmo com a repetida orientação de uma agente do local.

Apesar da filmagem, Medeiros pediu uma investigação mais aprofundada para saber o que ocorreu antes e depois das imagens que circularam pela internet.

No IML, Daniel Silveira desacata policial. Que homi desprezível. pic.twitter.com/aEvYR3wz4r — Dadá Coelho (@dadacoelho) February 17, 2021

