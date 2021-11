Piloto do avião que levava Marília Mendonça comunicou duas vezes procedimento de pouso pelo rádio

O piloto da região também informou que o responsável pela condução do avião que levada a cantora Marília Mendonça repetiu duas vezes que iniciaria o procedimento de pouso, chamado de "perna do vento" no jargão técnico da aviação edit

247 - O piloto do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outros dois passageiros, além do copiloto, se comunicou quatro vezes pela frequência de rádio local. De acordo com um piloto da região que guiava um monomotor de Viçosa para o mesmo destino no mesmo horário, as mensagens de Geraldo Martins de Medeiros Júnior davam a impressão de um voo normal.

O piloto da região também informou que o responsável pela condução do avião que levada a cantora repetiu duas vezes que iniciaria o procedimento de pouso, chamado de "perna do vento" no jargão técnico da aviação. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

"Ele disse que estava pegando a perna do vento e, cerca de 20 segundos depois, voltou a dizer que estava pegando a perna do vento 02, o que significa que estava iniciando o procedimento padrão de pouso. Isso não configura uma anormalidade pois os pilotos podem prolongar um pouco o tempo do pouso", disse o piloto, que trabalha para empresários da região e é experiente no mapa cartográfico de lá.

Em sua primeira comunicação, Geraldo informou que estava em processo de decida, voando a 12.500 pés e a "44 fora''. "Fiquei a dúvida se eram 44 milhas de distância ou 44 minutos. Como eu estava indo para o mesmo aeroporto, e precisava estimar o pouso, perguntei. Ele respondeu que eram 44 milhas", disse.

