Secretário de Justiça tentou interferir no processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos

O secretário Nacional de Justiça, Vicente Santini, fez a tentativa antes de exonerar uma delegada responsável pelos trâmites envolvendo a extradição do blogueiro Allan do Santos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O secretário Nacional de Justiça, Vicente Santini, tentou reverter o processo de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos antes de exonerar a delegada da Polícia Federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira, chefe do departamento responsável pelos trâmites entre o Brasil e os Estados Unidos. A informação foi publicada pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo.

Quando pediu os papéis à delegada para produzir um parecer contrário, o secretário foi informado de que a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para a extradição de Allan já havia sido enviada para os Estados Unidos.

Foi esse o motivo da demissão de Silvia do cargo de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, que cuida de extradições, transferências e da repatriação de ativos.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE