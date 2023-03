PL prepara peças de TV com apoio a Nunes e indica Salles no escanteio

Apoie o 247

247 - “No jantar promovido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) com lideranças políticas nacionais na semana passada para tratar de sua campanha à reeleição, representantes do PL afirmaram que o partido pretende fazer menções ao emedebista nas inserções na TV que começam em junho”, revela reportagem de Guilherme Seto no jornal Folha de S.Paulo.

“No encontro, os representantes de União Brasil, PL e PP foram os que mostraram mais entusiasmo com a candidatura de Nunes, que deverá ter Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) como adversários”, informa.

De acordo com o jornalista, “as peças com as menções a Nunes já estão em produção por Duda Lima, marqueteiro de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 por indicação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL”.

