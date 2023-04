PL quer escalar Eduardo Bolsonaro para a CPMI dos atos golpistas

Apoie o 247

247 - O PL, maior partido de oposição no Congresso, pretende escalar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) para integrar a CPMI dos Atos Golpistas. A informação foi publicada pela CNN Brasil. O pai do congressista, Jair Bolsonaro (PL) vai depor na próxima quarta-feira (26) no âmbito do inquérito sobre as manifestações pró-golpe.

Na CPMI, parlamentares aliados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiram quem eles querem ouvir, primeiramente, os empresários financiadores dos atos terroristas.

De acordo com interlocutores do governo, a base governista vai ter uma situação mais confortável no Senado. Na Câmara o cenário ainda é incerto.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou pelo menos 1.390 pessoas por envolvimento nas manifestações golpistas.

