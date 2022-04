PL racha em São Paulo por apoio a Rodrigo Garcia

Apoie o 247

247 - O PL, partido Jair Bolsonaro, enfrenta um racha em São Paulo após uma ala do partido decidir apoiar a reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo paulista. Oficialmente, o pré-candidato da legenda é o ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), indicado para a disputa pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a bancada do PL foi inflada com as mudanças resultantes da janela partidária e conta com 17 parlamentares na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deste total, sete teriam declarado apoio a Garcia durante um evento realizado em Suzano na terça-feira (5).

“Também eram esperados no evento dois deputados federais, cerca de 30 prefeitos e 80 vereadores do partido, o que engrossa a dissidência pró-Rodrigo no PL. O partido chegou a fazer convite para que Tarcísio se filiasse, mas o ex-ministro optou pelo Republicanos”, ressalta o periódico. Dos sete parlamentares que declararam apoio ao tucano, quatro eram integrantes do PL original, enquanto os demais integravam os quadros do PSD, PSB e DEM.

Com o fim da janela partidária no último sábado (2), o PL passou a ser a legenda do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de outros bolsonaristas, como Carla Zambelli e Gil Diniz.

“Nos bastidores, deputados do PL em São Paulo afirmam que fazer parte da base garante atendimento a demandas, emendas e pleitos das cidades onde atuam. Além disso, Rodrigo manteve os cargos indicados pelo PL no governo ao assumir”, diz um trecho da reportagem.

