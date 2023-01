PL se prepara para inelegibilidade de Bolsonaro e tentar atrair Zema de olho em 2026

Apoie o 247

ICL

247 - O PL dá como certa a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e, de olho nas eleições presidenciais de 2026, sonha em atrair o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para a sigla, segundo o Estado de S. Paulo.

Zema foi aliado de Bolsonaro durante os quatro anos de mandato e inclusive fez campanha por sua reeleição em 2022. Líder do governo Lula (PT) no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou Zema como "o bolsonarismo personalité", durante entrevista ao ICL Notícias.

De acordo com a reportagem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer uma aliança com o governador para conquistar prefeituras mineiras em 2024, além de vê-lo como uma peça importante para a próxima eleição presidencial.

Zema deverá mesmo deixar o Novo se quiser se candidatar à Presidência em 2026. O partido não atingiu a cláusula de barreira e não tem fundo eleitoral nem acesso ao horário eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.