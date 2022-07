Plateia grita 'Fora Bolsonaro' ao fim de ópera no Theatro Municipal do Rio

Protestos desse tipo, que têm marcado espetáculos de vários gêneros musicais, recentemente passaram a ser notados também no Municipal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após a ópera Don Giovanni, apresentada no Theatro Municipal do Rio na noite de sábado (16), a plateia aplaudiu efusivamente os artistas. Após o aplauso, seguiram-se gritos. Era o público manifestando a insatisfação com o presidente da República: "Fora Bolsonaro!".

Protestos desse tipo, que têm marcado espetáculos de vários gêneros musicais, recentemente passaram a ser notados também no Municipal.

Plateia da ópera Don Giovanni, no Theatro Municipal do Rio, grita "Fora Bolsonaro": pic.twitter.com/D5KwD8a02I CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE