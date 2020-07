PM afasta policiais após casa de presidente do PT ser alvo de ataque em SP

247 - A Polícia Militar afastou policiais supostamente envolvidos no ataque a bomba na casa da presidente do diretório PT de Nuporanga, professora Mariene Guioto. A cidade tem cerca de 7.400 habitantes e fica na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu no começo da madrugada do último domingo (28). De acordo com imagens de câmeras de segurança existentes na vizinhança, uma pessoa corre nas proximidades da casa de Mariene e, em seguida, entra num carro da PM, que acelera para deixar o local.

No registro da ocorrência policial, a presidente do diretório afirmou ter achado estilhaços após uma explosão e de pólvora. Não houve feridos, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em nota, a coordenação da macrorregião do PT em Ribeirão Preto disse ter "acompanhado com muita apreensão os recentes acontecimentos nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, cenas de violência, crimes e agressões, de policiais militares e milícias, também gravadas por câmeras de segurança".

A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou que o caso foi registrado pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra e será investigado pela delegacia de Nuporanga.

"Assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos e afastou os policiais envolvidos. A instituição não compactua com desvios de conduta e investiga rigorosamente todas as denúncias contra seus agentes", diz trecho de nota da secretaria.

