PM arrasta homem negro algemado em moto por rua de SP (vídeo)

Nas imagens é possível ver um homem correndo para não cair no chão enquanto é puxado pela moto de um policial militar; corporação diz que investiga o caso edit

Fórum - Vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (30) mostra um policial militar adotando uma prática de tortura contra um homem negro. O caso aconteceu na parte da tarde na avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, Zona Leste da capital paulista.

Nas imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, é possível ver que um homem negro está algemado à motocicleta do policial e é puxado com o veículo em movimento. O homem corre para não cair no chão. A Polícia Militar afirma que apura o caso [confira a íntegra da nota ao final desta matéria].

Assista à cena divulgada pelos Jornalistas Livres.

TORTURA NA RUA!! PM de SP usa de crueldade para tratar suspeitos pobres. A cena do jovem preso por algemas e arrastado por um PM foi vista na av. Anhaia Melo. Não temos mais informações. Se alguém puder nos ajude a identificar o PM e escreva nos comentários. @PMESP#tortura #pm pic.twitter.com/Kh0UIGstpU — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 30, 2021





