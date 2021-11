PM atirou para evitar furto de pertences de Marília Mendonça de avião

O PM Marcio Pereira da Silva deu tiros de bala de borracha contra quatro pessoas que tinham a pretensão de furtar pertences do avião onde estava a cantora Marília Mendonça no interior de Minas edit

247 - O policial militar Marcio Pereira da Silva deu tiros de bala de borracha contra quatro pessoas que tinham a pretensão de furtar pertences do avião onde estava a cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira (5) na zona rural de Caratinga, em Minas Gerais. O PM deu tiros na madrugada do dia 6 de novembro.

A polícia informou que três militares ficaram no local da queda do avião durante a madrugada para preservar a cena do acidente. De acordo com o portal G1, quatro pessoas desceram por um morro com uma lanterna. Os policiais disseram que os suspeitos seguiram até a aeronave em busca de materiais das vítimas.

