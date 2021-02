PM dá mata-leão e depois assassina com dois tiros morador em SP

De acordo com boletim de ocorrência, um homem teria se recusado a fornecer informações sobre a esposa que teria atropelado um ciclista no município de Fernandópolis (SP) edit

247 - Um policial militar assassinou um homem, de 41 anos, que trabalhava como ajudante de pedreiro, durante abordagem, na última sexta-feira (19), no bairro de Acapulco, em Fernandópolis, no interior de São Paulo. Antes de dar dois tiros, o policial aplicou um mata-leão no homem, que quase ficou desacordado. As informações foram publicadas em reportagem da TV Bandeirantes.

De acordo com boletim de ocorrência, policiais foram chamados para prestar atendimento a um ciclista que tinha sido atropelado por uma mulher em uma moto. A mulher era casada com o ajudante de pedreiro. O homem teria se recusado a fornecer informações sobre a esposa e, de acordo com o B.O., teria agredido os policiais, que reagiram com mata-leão.

Depois de se soltar, o homem entrou em casa e pegou um martelo para se defender, quando o PM deu dois tiros à queima-roupa.

A Polícia Militar informou que afastou o militar das atividades e instaurou um inquérito para apurar a conduta dele.

Um policial militar foi afastado após a morte de um homem durante uma abordagem na cidade de Fernandópolis. A PM diz que instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar a conduta do agente. #Bandjornalismo #Primeirojornal pic.twitter.com/rUlsQaPmbd February 23, 2021

