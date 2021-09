PM de Guarapari que aparece em vídeo agredindo mulher com socos é afastado

Apoie o 247

Por Natália Coutinho, Metrópoles - Os policiais militares que aparecem em vídeo agredindo uma mulher em Guarapari, município do Espírito Santo, foram afastados da corporação. Segundo a Polícia Militar, inquérito foi aberto para apurar o caso. A conclusão será em 40 dias e pode ser prorrogado por mais 20.

O caso aconteceu no último sábado (25/9). As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram um policial fardado agredindo uma mulher com socos e joelhadas. Logo depois, ela aparece no chão, imobilizada. Mesmo assim, o agente dá um tapa em seu rosto. De acordo com a PM, eles foram chamados para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vez que a mulher estava em surto, agressiva e seria internada.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde do município. O governador Renato Casagrande (PSB) se posicionou sobre o caso em uma rede social e afirmou que a situação é “inaceitável”. Ele também disse que determinou uma “apuração rigorosa”.

