PM de São Paulo reage a Tarcísio de Freitas: câmera na farda protege a tropa também

Pré-candidato bolsonarista ao governo de SP afirmou que as câmeras limitam a ação dos policiais, podem ser uma ameaça para eles e que pretendia acabar com elas

Revista Fórum - Levantamento da Polícia Militar de São Paulo sobre o uso de câmeras nas fardas contradiz fala do pré-candidato a governador, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com os dados, ao contrário do que disse o ex-ministro, o uso do equipamento aumenta a proteção da tropa. Tarcísio afirmou que elas limitam a ação dos policiais e podem ser até uma ameaça para eles e que pretendia acabar com elas.

Nos últimos três anos (2019-2021), entre os meses de junho e outubro, no entanto, as ocorrências de resistência às abordagens policiais caíram 32,7% nos batalhões que usam a tecnologia. Nas unidades que não a utilizam, a queda foi de 19,2%.

