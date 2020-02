PM de São Paulo decide afastar policial que agrediu grávida

247 - Após a repercussão do vídeo em que um policial aparece com o joelho sobre a barriga de uma mulher grávida e desfere um tapa no seu rosto, a Polícia Militar de São Paulo decidiu, no início da noite desta terça-feira (4), que o policial filmado foi afastado imediatamente do trabalho.

Segundo nota enviada ao site Metrópoles pela Secretaria de Segurança Pública de SP, também foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o que aconteceu na ocorrência.

O policial alegou desacato e resistência à prisão ao detê-la. A nota da Secretaria de Segurança cita a suposta resistência à prisão, mas admite que houve “desvio de conduta” do policial que não teve seu nome divulgado.





Confira Leia a nota:

“O comando do 17° Batalhão da Polícia Militar do Interior determinou o imediato afastamento do policial flagrado em desvio de conduta em abordagem a uma mulher grávida que resistiu à prisão durante uma ocorrência de tráfico de drogas nesta terça (4/2) em São José do Rio Preto. A PM já instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar o ocorrido. A mulher foi encaminhada para exames médicos em uma unidade de saúde local.”