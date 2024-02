PM de Tarcísio executou 28 pessoas na "Operação Verão" na Baixada Santista

Apoie o 247

247 - A "Operação Verão" da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista chegou nesta terça-feira (20) ao trágico saldo de 28 executados desde o início da ação, desencadeada pelo assassinato do soldado da ROTA Samuel Wesley Cosmo, em Santos, no início deste mês, informa o SBT.

Segundo as informações da emissora, policiais da ROTA teriam sido recebidos a tiros durante uma operação no Morro do São Bento, em Santos. Um suspeito foi morto a tiros.

No Guarujá, um suspeito foi morto por um sniper da PM após supostamente apontar uma arma para os policiais.

A Operação Verão segue em andamento, sem data definida para sua conclusão, tendo a base do Secretário da Segurança Pública do Estado realocada para Santos. Durante as operações, três policiais foram mortos por criminosos.

