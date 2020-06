PM dispersa ato contra Bolsonaro em SP com bombas de efeito moral

Boa parte dos manifestantes já havia deixado as ruas e o ataque da PM ocorreu enquanto o ouvidor das polícias, Eliseu Lopes, fazia um acordo sobre o trajeto da manifestação edit

Sputnik – A Polícia Militar dispersou o ato contra o racismo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste domingo (7) no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com bombas de efeito moral.

Boa parte dos manifestantes já havia deixado as ruas e o ataque da PM ocorreu enquanto o ouvidor das polícias, Eliseu Lopes, fazia um acordo sobre o trajeto da manifestação, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, as bombas foram atiradas contra manifestantes na Rua dos Pinheiros e ninguém ficou ferido. Pelas janelas, a população do bairro jogou ovos e pedras nos policiais.

A Justiça determinou que atos a favor e contra o presidente da República não poderiam acontecer no mesmo local e horário, o que levou os manifestantes contrários a Bolsonaro ao bairro da Zona Oeste de São Paulo.

A manifestação deste domingo na capital paulista teve maior concentração no Largo da Batata. Brasília e Rio de Janeiro também tiveram atos contra Bolsonaro.

