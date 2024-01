PM do Rio investiga subtenente por oferta de segurança privada no Jardim Botânico após denúncia divulgada por Paes

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu um inquérito interno para apurar a conduta de um subtenente que teria enviado mensagens para residentes do Jardim Botânico, na Zona Sul, com oferta de 'segurança privada', informou a Veja Rio nesta quarta-feira (17).

A determinação vem após o prefeito Eduado Paes tornar pública uma denúncia de que moradores de algumas ruas do Jardim Botânico teriam sido abordados por dois homens para fazer a ‘segurança’ do prédio aonde vivem. Segundo o prefeito, o responsável por enviar as mensagens de WhatsApp aos moradores se identificou como agente de Estado para oferecer seus serviços de 'segurança'. Paes então encaminhou a denúncia à Secretário de Ordem Pública e prometeu denunciar publicamente casos semelhantes.

O policial, atualmente cedido à Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil como diretor de Difusão, é suspeito de ter enviado mensagens aos moradores em que se apresentou como diretor do Disque-Denúncia e gestor da empresa Remanos Monitoramento e Vigia. Em sua proposta, enfatizou que a empresa é completamente legalizada, possuindo endereço fixo, registro no CNPJ e emissão de nota fiscal.

A 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), localizada em São Cristóvão, será responsável pela investigação. Esta delegacia tem como foco casos envolvendo agentes da instituição que estejam ligados a atividades de milícia.

