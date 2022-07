PM do Rio pede reforço de segurança para motociata em apoio a Bolsonaro no fim de semana

A corporação pediu apoio aéreo, presença do Batalhão de Choque e do grupo que faz controle de multidões, diz trecho do documento da corporação edit

247 - A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) afirmou que existe a possibilidade de "embates entre grupos opostos" na "motociata" de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) marcada para o final de semana, em cidades da Baixada Fluminense (RJ). A PM demonstrou preocupação com segurança do evento. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (12) pela CNN Brasil, a polícia pediu apoio aéreo, presença do Batalhão de Choque e do grupo que faz controle de multidões, "considerando o atual estado de polarização política em que o país se apresenta, somado à proximidade do pleito eleitoral".

A PM do Rio destacou ser necessária a "prevenção de turbas, embates entre grupos opostos e outros delitos surgidos em consequência da grande concentração de público presente".

Crime político

Com a proximidade das eleições, em outubro, aumentam as discussões sobre política e as diferenças de opiniões ficam mais claras, nem sempre de forma respeitosa. No último domingo (10), o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu (PT-PR), Marcelo Aloizio de Arruda, foi assassinado a tiros pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho, policial Penal Federal.

O PT disse que é favorável à federalização das investigações sobre o homicídio no município paranaense, mas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a Justiça do Paraná ficará responsável pelas apurações.

