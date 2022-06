PM é preso por atirar em militar do Exército

Apoie o 247

ICL

247 - O cabo da Polícia Militar (PM) David Trancoso Daniel foi preso em flagrante na madrugada de sexta-feira (17), após ser acusado de atirar na cabeça do militar do Exército Willians Cardoso da Silva, durante uma briga na saída de uma boate no bairro de Piedade, zona norte da cidade do Rio. De acordo com o portal Uol, o PM responsável pelo tiro levou o militar atingido para o hospital particular Pasteur, no Méier. A vítima teria sido transferida para o Hospital Central do Exército, em Benfica, em estado grave.

Uma das testemunhas, amigo do militar, afirmou que o PM deu inicialmente dois tiros para o alto durante o tumulto. O terceiro disparo foi o que atingiu Willians na cabeça. De acordo com a testemunha, nem ele nem Willians conheciam o cabo, lotado na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Jacaré, e estava à paisana.

Em depoimento na delegacia, Daniel afirmou que agiu em legítima defesa, ao tentar interferir no tumulto que acontecia entre dois grupos, com aproximadamente sete pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PM teve a pistola apreendida e foi encaminhado ao Batalhão Especial Prisional (BEP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE