PM espanca mulher com socos e joelhada no rosto (vídeo)

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que dois agentes da Polícia Militar do Espírito Santo apareceram agredindo uma mulher com socos, joelhadas e tapas no rosto. O caso aconteceu no último sábado (25) na cidade de Guarapari. As imagens foram divulgadas a partir desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes teriam sido acionados para auxiliar médicos do SAMU a conter um estado de "surto" da mulher.

A mulher continuou sendo agredida mesmo depois de imobilizada.

A Corregedoria da PM do Espírito Santo abriu uma investigação sobre a conduta dos policiais, mas não informou se eles foram afastados do serviço.

O governador do estado, Renato Casagrande (PSB), disse nessa terça-feira (28) que a atitude dos policiais é "inaceitável". "Determinei ao Comando Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos registrados em Guarapari, no último sábado, que tiveram os vídeos divulgados hoje. A conduta em evidência não representa os valores da nossa polícia", disse.

Covardia de policiais contra uma senhora em Guarapari-ES revolta internet: pic.twitter.com/Wk1AQJOG66 — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) September 28, 2021





Inaceitável. Determinei ao Comando Geral da Polícia Militar a apuração rigorosa e providências imediatas referente aos fatos registrados em Guarapari, no último sábado, que tiveram os vídeos divulgados hoje. A conduta em evidência não representa os valores da nossa polícia. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 28, 2021

